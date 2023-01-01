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Тобольск
Профиль пользователя Snega

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О себе

Новая здесь, ищу друзей, подруг, прогулочки и обсуждения. Только адекватные, не бухаю

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Тобольск → собрать компанию

Прогуляться..., пообщаться на интересные темы не знаю что тут писать

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