Тихорецк
Профиль пользователя Sachamirna

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фото #2 пользователя Sachamirna

О себе

Я добрая, понимающая,могу выслушать, поддержать🥰

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг) 💅🏻

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