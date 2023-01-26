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Тихорецк
Профиль пользователя Ja.Maks

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О себе

Всем hi. Меня зовут Максим. Мне нравится изучать иностранные языки. Сейчас учу Французский. Нравится слушать французский шансон🙈
Вообще, я очень весёлый и общительный. Но не со всеми. Если мне не нравится с тобой общаться, не переводи это на свой счёт, просто я такой избирательный человек. Больше обо мне можно узнать в переписке :|

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📺 Политика 💨 Кальян

События пользователя

Тихорецк → прогуляться, перекусить
Еду учиться в Тихорецк
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