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Темиртау
Профиль пользователя Joni0916

фото пользователя Joni0916

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Темиртау → пообщаться

Ищу собеседницу)

маленькое фото пользователя Education.zvvu12
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 18 участников

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