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Темиртау
Темиртау
Профиль пользователя Joni0916
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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