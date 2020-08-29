Ценю гибкость и свободу. Излишний контроль и организованность пугают - люблю легких людей, которые знают, что жизнь - игра и не будут осуждать тебя, а предложат новую роль или сценарий :) Верю, что и «за 20» можно найти людей по душе) Работаю с оружием, в свободное время люблю спокойные поездки на машине, обожаю водить. Люблю театры и выставки. Есть маленькая слабость - кабачок Руби - Джек- Рассел, такая же неугомонная попа, как и я))

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

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📺 Политика

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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