Тбилиси
Профиль пользователя Oks23

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О себе

Ценю гибкость и свободу. Излишний контроль и организованность пугают - люблю легких людей, которые знают, что жизнь - игра и не будут осуждать тебя, а предложат новую роль или сценарий :)
Верю, что и «за 20» можно найти людей по душе)
Работаю с оружием, в свободное время люблю спокойные поездки на машине, обожаю водить. Люблю театры и выставки. Есть маленькая слабость - кабачок Руби - Джек- Рассел, такая же неугомонная попа, как и я))

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться с собаками

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

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