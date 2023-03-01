О себе

Вяжу крючком и спицами (не всегда успешно).

Использую песни под гитару как акт психотерапии.

Словила временную гиперфиксацию на строительстве домов в Sims 4🥴



Поболтала бы на темы религии, психологии, отношений и всякого такого, параллельно делая друг другу красивые фоточки и уплетая вкусную еду.