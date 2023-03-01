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Тбилиси
Профиль пользователя mishmash

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О себе

Вяжу крючком и спицами (не всегда успешно).
Использую песни под гитару как акт психотерапии.
Словила временную гиперфиксацию на строительстве домов в Sims 4🥴

Поболтала бы на темы религии, психологии, отношений и всякого такого, параллельно делая друг другу красивые фоточки и уплетая вкусную еду.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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