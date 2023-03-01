⬅️ Посмотреть других пользователей в Тбилиси

Тбилиси
Профиль пользователя lterekhov

фото пользователя lterekhov

О себе

По бокальчику вина? 🍷
Или кружечке кофе? ☕️

Приехал на пару недель в Тбилиси, пару лет назад. 🙈

Настолочки и steam deck! 🎲🎮
Ветхий завет и Макконнелл📜💻
Рок и классика 🤘🏻🎻
Палатки и 5* отели 🏕🛎

За любой движ, готов добавить и расширить список увлечений ✨

Веду неравный бой с хинкальками, стараясь не стать одним из них! 🥟🏃‍♂️

В идеале ищу партнёра для походной и горнолыжной движухи! За долгосрочное сотрудничество 🤝

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тбилиси

маленькое фото пользователя Giorgi_T
маленькое фото пользователя row_count
маленькое фото пользователя fouriki
маленькое фото пользователя Veta.veta
маленькое фото пользователя Frogger
маленькое фото пользователя Oks23
маленькое фото пользователя marki4e8
маленькое фото пользователя Miheza
маленькое фото пользователя spokal
маленькое фото пользователя Mezanine
маленькое фото пользователя RoyKeane
маленькое фото пользователя Zvexalexo
маленькое фото пользователя Aleksseyst
маленькое фото пользователя mishmash
маленькое фото пользователя Vyacheslav1
маленькое фото пользователя onlynerka

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам