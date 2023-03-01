О себе

По бокальчику вина? 🍷

Или кружечке кофе? ☕️



Приехал на пару недель в Тбилиси, пару лет назад. 🙈



Настолочки и steam deck! 🎲🎮

Ветхий завет и Макконнелл📜💻

Рок и классика 🤘🏻🎻

Палатки и 5* отели 🏕🛎



За любой движ, готов добавить и расширить список увлечений ✨



Веду неравный бой с хинкальками, стараясь не стать одним из них! 🥟🏃‍♂️



В идеале ищу партнёра для походной и горнолыжной движухи! За долгосрочное сотрудничество 🤝