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Тбилиси
По бокальчику вина? 🍷
Тбилиси
Профиль пользователя lterekhov
О себе
По бокальчику вина? 🍷
Или кружечке кофе? ☕️
Приехал на пару недель в Тбилиси, пару лет назад. 🙈
Настолочки и steam deck! 🎲🎮
Ветхий завет и Макконнелл📜💻
Рок и классика 🤘🏻🎻
Палатки и 5* отели 🏕🛎
За любой движ, готов добавить и расширить список увлечений ✨
Веду неравный бой с хинкальками, стараясь не стать одним из них! 🥟🏃♂️
В идеале ищу партнёра для походной и горнолыжной движухи! За долгосрочное сотрудничество 🤝
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
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