О себе

Вяжу крючком и спицами (не всегда успешно).

Использую песни под гитару как акт психотерапии.

Словила временную гиперфиксацию на строительстве домов в Sims 4🥴



Почитываю книжки, немного базарю на английском, обожаю затирать на темы религии, психологии, человеческих отношений и всякого такого. А если ещё и вязать во время этого, ммм...