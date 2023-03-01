Тбилиси
Профиль пользователя Aleksseyst
О себе
Работаю в ИТ.
Кроме этого много времени уделяю бегу. Бегаю и трейлы и асфальтовые забеги. Катаюсь на велосипеде
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб
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