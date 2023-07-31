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Ташкент
Профиль пользователя S_S_D

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О себе

Работаю. Занимаюсь рекламой. Люблю пообщаться. Не люблю тусовки и большие компании. Люблю проводить время на природе. Пишу музыку. Люблю пообщаться за чашечкой кофе.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность
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