О себе

Люблю аниме, фильмы и сериалы. Именно в таком порядке. Предпочитаю драмы и всё что связано с криминалом

Люблю играть в компьютерные игры. Больше всего ценю в играх геймплей на втором месте сюжет. Поэтому нинтендо со мной навсегда