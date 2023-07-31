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Ташкент
Люблю аниме, фильмы и сериалы. Именно в таком порядке. Предпочитаю драмы и всё что связано с криминалом
Ташкент
Профиль пользователя Ma_rat8400
О себе
Люблю аниме, фильмы и сериалы. Именно в таком порядке. Предпочитаю драмы и всё что связано с криминалом
Люблю играть в компьютерные игры. Больше всего ценю в играх геймплей на втором месте сюжет. Поэтому нинтендо со мной навсегда
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