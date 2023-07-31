Ташкент
Профиль пользователя KNYAGINYA2

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О себе

Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу просто завести себе друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aaori
Самара → Другое

Учусь заново знакомиться с людьми

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое

Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

маленькое фото пользователя eXe_slo4356
Москва → Другое

Друзей по интересам

маленькое фото пользователя el.k
Москва → Другое

Подружку 🙏🏼🌝

Санкт-Петербург → Другое

Буду рад пообщаться онлайн:)

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