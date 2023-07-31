Ташкент
Профиль пользователя KNYAGINYA2
О себе
Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Самара → Другое
Учусь заново знакомиться с людьми
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Санкт-Петербург → Другое
Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸
Москва → Другое
Друзей по интересам
Москва → Другое
Подружку 🙏🏼🌝
Санкт-Петербург → Другое
Буду рад пообщаться онлайн:)
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