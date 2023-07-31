Ташкент
Профиль пользователя 0201Alya
О себе
Учу английский язык.
Люблю пешие прогулки
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
Участие в других событиях
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