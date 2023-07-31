Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Краснодар → Другое Чем занимаетесь , как прошёл день ?

Новосибирск → Другое Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

Ищешь друзей и компанию в городе Ташкент?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ташкент.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.