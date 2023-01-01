О себе

Безумный фанат Скотта Пилигрима coming through

Шарю за английский на уровне пьяного носителя, играю в видеоигры (Вылечился от Овервотча и Апекса, люблю ТФ2 и другой ТФ2, иногда гоняю с друзьями майнкрафт, очень лублу РДР2, Дивинити и Балду третью), слушаю инди музыку на которую абсолютно всем абсолютно мегапох (Барнс Кортни мой папа). Люблю читать буквы иногда, больше всего нравится читать буквы в книгах Терри Пратчетта. Ещё я люблю кушоть вкусно и готовить "по сути вкусно". Когда никто не видит крашу волосы в яркие цвета, нл потом меня пиздят отец и декан института. Гва гва гва