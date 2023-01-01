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Тамбов
Профиль пользователя Yegosh

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О себе

Безумный фанат Скотта Пилигрима coming through
Шарю за английский на уровне пьяного носителя, играю в видеоигры (Вылечился от Овервотча и Апекса, люблю ТФ2 и другой ТФ2, иногда гоняю с друзьями майнкрафт, очень лублу РДР2, Дивинити и Балду третью), слушаю инди музыку на которую абсолютно всем абсолютно мегапох (Барнс Кортни мой папа). Люблю читать буквы иногда, больше всего нравится читать буквы в книгах Терри Пратчетта. Ещё я люблю кушоть вкусно и готовить "по сути вкусно". Когда никто не видит крашу волосы в яркие цвета, нл потом меня пиздят отец и декан института. Гва гва гва

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян💃 Потанцевать
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