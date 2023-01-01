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Тамбов
Профиль пользователя Valeria_19

фото пользователя Valeria_19

О себе

Люблю слушать музыку, так скажем меломан(рок не входит)😹
Нравится прогулки, компании, новые знакомства. Люблю животных особенно собак, мечтаю о шпице, потому что он такой классный, маленький и пушистенький☺️
Люблю сладкое, самый любимый шоколад молочный воздушный😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно
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