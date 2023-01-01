О себе

Люблю слушать музыку, так скажем меломан(рок не входит)😹

Нравится прогулки, компании, новые знакомства. Люблю животных особенно собак, мечтаю о шпице, потому что он такой классный, маленький и пушистенький☺️

Люблю сладкое, самый любимый шоколад молочный воздушный😉