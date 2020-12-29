⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тамбов

Тамбов
Профиль пользователя TohaHotaru

фото пользователя TohaHotaru

О себе

Люблю развиваться, пробовать что-то новое, на данном этапе занимаюсь разработкой компьютерных игр, ищу творчеких людей единомышленников

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Тамбов → пообщаться

Го делать игры :3

маленькое фото пользователя 4eSheeR
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя faceta

Новосибирск → пообщаться

Фэнтези, аниме, компы, электрогитары, металл, природу и тп

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тамбов

маленькое фото пользователя Roza20
маленькое фото пользователя Vika547
маленькое фото пользователя Feniks
маленькое фото пользователя Hwasa
маленькое фото пользователя Nikmarkei
маленькое фото пользователя Fox17
маленькое фото пользователя Vina
маленькое фото пользователя Sasha2121
маленькое фото пользователя 55.fghj
маленькое фото пользователя Slowpoke
маленькое фото пользователя Sani1988
маленькое фото пользователя Lkjhgfds
маленькое фото пользователя Alina.SW
маленькое фото пользователя Lee_Samanta2022
маленькое фото пользователя Pavel_Sergeevich
маленькое фото пользователя Psychoraptor
маленькое фото пользователя Oksana21
маленькое фото пользователя zxcv2001
маленькое фото пользователя lunarcat
маленькое фото пользователя Prosto86
маленькое фото пользователя Dima_N
маленькое фото пользователя Zxcvbnm2000
маленькое фото пользователя JazzBiker
маленькое фото пользователя Andrey68
маленькое фото пользователя Norik1998
маленькое фото пользователя Anzor
маленькое фото пользователя Valera68
маленькое фото пользователя petrchik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам