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Тамбов
Тамбов
Профиль пользователя TohaHotaru
О себе
Люблю развиваться, пробовать что-то новое, на данном этапе занимаюсь разработкой компьютерных игр, ищу творчеких людей единомышленников
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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