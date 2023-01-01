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Тамбов
Тамбов
Профиль пользователя Tiermes
О себе
Ищу общения, а вдруг, даже дружбы 🙂 Люблю веселую компанию, хорошие книги, музыку и состояние покоя и душевного равновесия(те редкие минуты 😁). Женат, есть ребенок.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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