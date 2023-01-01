Тамбов

Профиль пользователя Tiermes

О себе Ищу общения, а вдруг, даже дружбы 🙂 Люблю веселую компанию, хорошие книги, музыку и состояние покоя и душевного равновесия(те редкие минуты 😁). Женат, есть ребенок.

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