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Тамбов
Профиль пользователя Tiermes

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О себе

Ищу общения, а вдруг, даже дружбы 🙂 Люблю веселую компанию, хорошие книги, музыку и состояние покоя и душевного равновесия(те редкие минуты 😁). Женат, есть ребенок.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Тамбов → пообщаться

Общаться, находить друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natalie1706

Тамбов → пообщаться

Ищу искренних душевных людей без масок 🙂

Откликнулось 6 участников

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