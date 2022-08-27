Летаю на параплане, путешествия по морям и странам.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей

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