Тамбов
Профиль пользователя Sasha2121
О себе
Летаю на параплане, путешествия по морям и странам.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться
Участие в других событиях
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