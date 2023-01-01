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Тамбов
Обожаю музыку как современную так и не очень, классику тоже. Спорт уважаю, но не занимаюсь 😅прогулки и активный отдых ❤️по возможности всегда за путешествия и поездки. Увлекаюсь темами о саморазвитии и психологии. Больше всего вдохновляет природа.
Тамбов
Профиль пользователя Natalie1706
О себе
Обожаю музыку как современную так и не очень, классику тоже. Спорт уважаю, но не занимаюсь 😅прогулки и активный отдых ❤️по возможности всегда за путешествия и поездки. Увлекаюсь темами о саморазвитии и психологии. Больше всего вдохновляет природа.
Ищу друзей для человеческого нормального общения. Умею слушать, ну и сама поболтать люблю 😉
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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