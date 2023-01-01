О себе

Обожаю музыку как современную так и не очень, классику тоже. Спорт уважаю, но не занимаюсь 😅прогулки и активный отдых ❤️по возможности всегда за путешествия и поездки. Увлекаюсь темами о саморазвитии и психологии. Больше всего вдохновляет природа.

Ищу друзей для человеческого нормального общения. Умею слушать, ну и сама поболтать люблю 😉