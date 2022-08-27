Тамбов
Профиль пользователя Lee_Samanta2022
О себе
Меня зовут Мария.Мне 35лет.Живу в г.Тамбов.Очень люблю K-POP,люблю гулять,сидеть в кафешках,кататься на машине по ночному городу.Очень люблю мотоциклы.Хотела бы найти подруг не только в своём городе,но и в других городах не только в России,но и в других странах.Общаться не только онлайн но и в реале.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг)
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Прогуляться
хочу найти подружку🥺
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Ищу ебпнутую подругу/друга
Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚
Найти подружку по интересам
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