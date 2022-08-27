Меня зовут Мария.Мне 35лет.Живу в г.Тамбов.Очень люблю K-POP,люблю гулять,сидеть в кафешках,кататься на машине по ночному городу.Очень люблю мотоциклы.Хотела бы найти подруг не только в своём городе,но и в других городах не только в России,но и в других странах.Общаться не только онлайн но и в реале.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.