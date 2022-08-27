Тамбов
Профиль пользователя Lee_Samanta2022

фото пользователя Lee_Samanta2022
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О себе

Меня зовут Мария.Мне 35лет.Живу в г.Тамбов.Очень люблю K-POP,люблю гулять,сидеть в кафешках,кататься на машине по ночному городу.Очень люблю мотоциклы.Хотела бы найти подруг не только в своём городе,но и в других городах не только в России,но и в других странах.Общаться не только онлайн но и в реале.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Тамбов → прогуляться, перекусить

Прогулка по г.Тамбову

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу или друга для дружбы

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг)

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Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

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Москва → Другое

Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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Москва → Другое

Прогуляться

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хочу найти подружку🥺

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Ищю подруг..🙂добро позитив👋

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Москва → Другое

Ищу ебпнутую подругу/друга

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Хотелось бы найти себе подругу, взаимная поддержка 💚

маленькое фото пользователя Im_RK
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Найти подружку по интересам

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