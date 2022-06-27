Тамбов
Профиль пользователя JazzBiker
О себе
Привет! Я Николай, спокойный человек, люблю природу, да и вообще за любой кипиш. Профессия и стиль жизни - музыкант. Но не тот, кем обычно представляют люди. Не бренчу (хотя и умею) на гитаре, и не пою дворовые песни. Обожаю джаз.
Настольные ролевые игры, мотоциклы (счастливый владелец harley davidson road king), рыбалка, а также философские беседы - это про меня. Жуткий оптимист.
Для тех кто ищет мужа - семья, двое детей, бросать их не собираюсь.
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
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