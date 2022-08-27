Тамбов
Профиль пользователя Ivan000

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О себе

Смотрю сериалы мандалорец, ходячие мертвецы, занимаюсь спортом дома, много хожу.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Тамбов → другое

Создать чтотто потому что без этого нельзя присоединяться к другим😄

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

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