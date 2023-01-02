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Тамбов
Профиль пользователя Hwasa

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О себе

Слушаю музыку : Цой , Мельница , k-pop и не только. На досуге смеюсь над книгами разных психологов( хобби) . Фитнес по вечерам. Имею свое хозяйство. Интроверт и не имею ни малейшего понятия каким макаром меня сюда занесло !
Злобно шучу , душню. Токсичная . Отвратительный человек . Общаться не советую , и вообще я демонюга.... И фотографии не мои ! А может и мои ..... Кто знает.

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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