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Тамбов
Профиль пользователя Gery23

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О себе

Я внимательный человек, который очень открыт для всех культур, я люблю стендап
и смотреть фильмы, я играю в футбол и люблю наслаждаться жизнью

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
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