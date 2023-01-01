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Тамбов
Я внимательный человек, который очень открыт для всех культур, я люблю стендап
Тамбов
Профиль пользователя Gery23
О себе
Я внимательный человек, который очень открыт для всех культур, я люблю стендап
и смотреть фильмы, я играю в футбол и люблю наслаждаться жизнью
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
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