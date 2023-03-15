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Таганрог
Профиль пользователя Ssnezhana

фото пользователя Ssnezhana

О себе

Учусь в физико-математическом лицее, всегда стремлюсь к тому, чтобы узнать что-то новое 😎 очень общительная, в свободное время люблю посмотреть фильмы или погулять ☺️ могу поговорить на разные темы) хотела бы найти здесь подруг (только дружеское общение), ведь почему бы не попробовать такой вид знакомства 😃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб

События пользователя

Таганрог → прогуляться, перекусить

Можно сходить в кофейню или какие-то кафе, парки. Перед этим пообщаться ☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя VOLGOVNA

Таганрог → прогуляться, перекусить

Хочется встретиться погулять, дома же скучно)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Daria_Efremova

Таганрог → активный отдых

Я не против хорошо отдохнуть, выехать на природу или куда нибудь еще.

Откликнулись 2 участника

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