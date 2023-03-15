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Таганрог
Таганрог
Профиль пользователя Ssnezhana
О себе
Учусь в физико-математическом лицее, всегда стремлюсь к тому, чтобы узнать что-то новое 😎 очень общительная, в свободное время люблю посмотреть фильмы или погулять ☺️ могу поговорить на разные темы) хотела бы найти здесь подруг (только дружеское общение), ведь почему бы не попробовать такой вид знакомства 😃
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
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