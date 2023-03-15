О себе

Учусь в физико-математическом лицее, всегда стремлюсь к тому, чтобы узнать что-то новое 😎 очень общительная, в свободное время люблю посмотреть фильмы или погулять ☺️ могу поговорить на разные темы) хотела бы найти здесь подруг (только дружеское общение), ведь почему бы не попробовать такой вид знакомства 😃