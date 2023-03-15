Таганрог
Профиль пользователя Sergius
О себе
Биоинформатик, генетик. Люблю науку, музыку, искусство, и размышления о социальной природе человека.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
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