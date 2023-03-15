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Таганрог
Профиль пользователя Ivan78

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О себе

хм
играю в комп/PlayStation
слушаю разную музыку, но в особенности люблю рок
смотрю сериалы (на данный момент смотрю "солдаты"), аниме, фильмы
умею поддерживать разговор

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Таганрог → прогуляться, перекусить
18 сентября концерт в Ростове
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