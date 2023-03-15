Таганрог
Профиль пользователя Dinachka
О себе
Живу в городе Таганрог,не замужем,есть маленькая дочка 5 месяцев,кому не помеха давайте знакомиться,общаться,для серьёзных отношений ❤❤❤живу с родителями и дочкой!Готова на переезд в другой город)√
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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