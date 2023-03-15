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Таганрог
Профиль пользователя Daria_Efremova

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О себе

Я меломан, слушаю разную музыку .
В свободное время гуляю, люблю виски.
Смотрю ужасы или мелодраммы.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Таганрог → активный отдых
Я не против хорошо отдохнуть, выехать на природу или куда нибудь еще.

Участие в других событиях

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Прогуляться, выпить кофе, пообщаться)
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