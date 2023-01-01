Сызрань

Профиль пользователя Sofi1702

О себе Мне 23 я недавно переехала люблю прогуляться вечером есть собака зимой катаюсь на сноуборде

Была в сети две недели назад

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События пользователя Сызрань → собрать компанию Го прогуляемся если есть Собака берите с собой пообщаемся

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