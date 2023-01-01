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Сызрань
Сызрань
Профиль пользователя Sofi1702
О себе
Мне 23 я недавно переехала люблю прогуляться вечером есть собака зимой катаюсь на сноуборде
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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