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Сызрань
Профиль пользователя Sofi1702

фото пользователя Sofi1702

О себе

Мне 23 я недавно переехала люблю прогуляться вечером есть собака зимой катаюсь на сноуборде

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

События пользователя

Сызрань → собрать компанию

Го прогуляемся если есть Собака берите с собой пообщаемся

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