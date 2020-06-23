Сыктывкар
Профиль пользователя Nevermind
О себе
Люблю рок. Увлекаюсь компьютерами ретро консолями 8bit. Рыбалка. Фото. Кино. Аквариумистика (рыбы креветки растения)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
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