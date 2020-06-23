Сыктывкар
Профиль пользователя Maharbal
О себе
Играю в футбол, пинг-понг (сейчас, увы, травмирован)
Люблю смотреть кино и сериалы, особенно исторические и фантастику, но главным критерием является качество произведения.
Помимо этого люблю почитать и поговорить за историю (особенно Античность), лор Warhammer 40K и FB.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Сыктывкар
Ищешь друзей и компанию в городе Сыктывкар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сыктывкар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.