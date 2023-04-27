Сургут

Профиль пользователя Princess_Mary

О себе Обожаю фильмы ужасов, компьютерные игры, в основном хорроры. Читаю тоже страшные или фантастические произведения. Люблю рок, работаю в it, хочу почаще выходить из дома :3

Была в сети на прошлой неделе

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