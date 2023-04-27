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Сургут
Сургут
Профиль пользователя Princess_Mary
О себе
Обожаю фильмы ужасов, компьютерные игры, в основном хорроры. Читаю тоже страшные или фантастические произведения. Люблю рок, работаю в it, хочу почаще выходить из дома :3
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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