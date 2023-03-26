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Сургут
Профиль пользователя Irinka1986

фото пользователя Irinka1986

О себе

Хожу в тренажерку, люблю гулять в парках, ходить в кино, на шопинг в ТЦ, кафешки и просто пообщаться, люблю людей с чувством юмора так как сама такая!!!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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