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Сургут
Сургут
Профиль пользователя Irinka1986
О себе
Хожу в тренажерку, люблю гулять в парках, ходить в кино, на шопинг в ТЦ, кафешки и просто пообщаться, люблю людей с чувством юмора так как сама такая!!!!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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