Сургут
Профиль пользователя Gospoza91

фото пользователя Gospoza91
фото #2 пользователя Gospoza91

О себе

Люблю прогулки,общаться,развлекаться в компании,новые знакомства

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

События пользователя

Сургут → собрать компанию

Кто хочет погулять в парке или сходить в кино?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя LDiana
Сургут → Другое

Из Сургута тут всего 6 человек, мне интересно кто эти люди😅

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.