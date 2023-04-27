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Сургут
Сургут
Профиль пользователя DiDi07
О себе
Я домосед, половину своего времени что нибудь смотрю(аниме,фильмы,сериалы),часто прокрастенирую и хочу вылезти из зоны комфорта.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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