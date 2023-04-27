Сургут

Профиль пользователя DiDi07

О себе Я домосед, половину своего времени что нибудь смотрю(аниме,фильмы,сериалы),часто прокрастенирую и хочу вылезти из зоны комфорта.

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