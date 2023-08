О себе

Нравятся пешие прогулки по городу. Люблю слушать рок и альтернативную музыку (любимые исполнители Falling in reverse, Bring me the horizon и подобные группы). Гладиатора и Пятый элемент могу пересматривать каждые выходные. Люблю фильмы и сериалы с неожиданной концовкой. Супер путешественником себя бы не назвала, но нравится посещать новые места.