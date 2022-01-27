Штутгарт
Профиль пользователя Andy_Danndy
О себе
Шпага Дартаньяна со временем превратилась в шило в заднице. Любитель простоты и эффективности. Велик есть (не даю ржаветь), спальник есть, взгляд до горизонта а планы ещё дальше.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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