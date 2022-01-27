Штутгарт
Профиль пользователя Andy_Danndy

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О себе

Шпага Дартаньяна со временем превратилась в шило в заднице. Любитель простоты и эффективности. Велик есть (не даю ржаветь), спальник есть, взгляд до горизонта а планы ещё дальше.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Людвигсбург → прогуляться, перекусить

Поиграть в Ingress (просвещение).

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