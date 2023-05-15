Люблю общаться, хлебом не корми - дай поболтать) слушаю разную музыку, за исключением отечесвенной попсы. Люблю читать, в последнее время нравится Терри Пратчетт, безусловный фаворит Стивен Кинг. Смотрю аниме, кино и сериалы любых жанров, но предпочитаю мистику, хорроры и триллеры. Обладаю чувством юмора, умею в иронию и сарказм, не люблю сортирный юмор (хотя иногда он бывает хорош). Очень люблю рисовать и хотела бы освоить академический рисунок, но пока не хватает времени. Немного рисую сухой пастелью и акварелью, изучаю диджитал иллюстрацию, недавно начала учить английский. Я вообще люблю учиться) Еще мне нравится играть в настольные игры, кататься на велосипеде и ходить на лыжах.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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