Стерлитамак
Профиль пользователя JustNorf
О себе
Лучший досуг - прогулки, природа, посиделки в квартире с настолками)
В моей квартире не звучит попса, но можно услышать такие группы, как Massive attack, Korn, Marilyn Manson, Гражданская оборона
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Стерлитамак
Ищешь друзей и компанию в городе Стерлитамак?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Стерлитамак.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.