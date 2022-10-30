Стерлитамак
Профиль пользователя EliKobra
О себе
Люблю слушать музыку. Люблю прогулки. Люблю кулинарию
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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