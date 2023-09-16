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Ставрополь
Профиль пользователя Vinilacola

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О себе

Люблю хорошие истории и людей🤍
Киноман, книголюб, болтун(если время позволяет).
Люблю фильмы ужасов, творчество Кинга и Пелевина, британский рок и старый рэп, черный юмор и всратые мемы.
Замужем, 2 лысых котана.
В поисках «идеального» места для жизни.
Общение по большей части онлайн, оффлайн - на данный момент Ставрополь.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🪐 Астрология / таро

События пользователя

Ставрополь → пообщаться

Как найти друзей при дистанционной работе и частых переездах?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexander89

Брянск → пообщаться

Обсуждение переезда

Откликнулись 3 участника

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