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Ставрополь
Люблю хорошие истории и людей🤍
Ставрополь
Профиль пользователя Vinilacola
О себе
Люблю хорошие истории и людей🤍
Киноман, книголюб, болтун(если время позволяет).
Люблю фильмы ужасов, творчество Кинга и Пелевина, британский рок и старый рэп, черный юмор и всратые мемы.
Замужем, 2 лысых котана.
В поисках «идеального» места для жизни.
Общение по большей части онлайн, оффлайн - на данный момент Ставрополь.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🪐 Астрология / таро
События пользователя
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