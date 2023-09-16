О себе

Люблю хорошие истории и людей🤍

Киноман, книголюб, болтун(если время позволяет).

Люблю фильмы ужасов, творчество Кинга и Пелевина, британский рок и старый рэп, черный юмор и всратые мемы.

Замужем, 2 лысых котана.

В поисках «идеального» места для жизни.

Общение по большей части онлайн, оффлайн - на данный момент Ставрополь.