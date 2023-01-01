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Ставрополь
Ставрополь
Профиль пользователя Vera7
О себе
Очень люблю слушать музыку, я меломан, люблю читать, смотреть фильмы и сериалы
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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