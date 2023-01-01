⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ставрополь

Ставрополь
Профиль пользователя Vera7

фото пользователя Vera7

О себе

Очень люблю слушать музыку, я меломан, люблю читать, смотреть фильмы и сериалы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏢 Работа🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

маленькое фото пользователя Alliy
маленькое фото пользователя 161616Oganes
маленькое фото пользователя Amina1_am
маленькое фото пользователя baby
маленькое фото пользователя Nata56
маленькое фото пользователя DXupypr
маленькое фото пользователя SeregaMIHA
маленькое фото пользователя Mona16
маленькое фото пользователя AllaWuW
маленькое фото пользователя Yuliya26
маленькое фото пользователя Aszxc
маленькое фото пользователя mirimika
маленькое фото пользователя rapapam_mur
маленькое фото пользователя MarinaMania
маленькое фото пользователя Petr
маленькое фото пользователя KARINA_z
маленькое фото пользователя Natasha19
маленькое фото пользователя Olgatitova_top
маленькое фото пользователя Smetana
маленькое фото пользователя Anna2361
маленькое фото пользователя peach
маленькое фото пользователя maruomom
маленькое фото пользователя Erik2711
маленькое фото пользователя VelVet95
маленькое фото пользователя 12dctvgvujkl
маленькое фото пользователя Ariana2010
маленькое фото пользователя Ferz
маленькое фото пользователя Ivan10

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам