⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ставрополь

Ставрополь
Профиль пользователя Valkova

фото пользователя Valkova

О себе

Меня зовут Анастасия. Мне 30 лет. Проживаю в Ставрополе микрорайоне Перспективный. Домохозяйка. В поиске работы. Занимаюсь домашними делами,проверяю здоровье. Чтение книг, вышивка крестиком.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

События пользователя

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Найти подруг для общения по душам, выплакаться. Погулять. Общаться 24/7😁😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 274 участника

маленькое фото пользователя Sarah

Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Natasha19

Ставрополь → прогуляться, перекусить

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя mia69

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Узнать город

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя mirimika

Ставрополь → прогуляться, перекусить

прогуляться и поснимать стрит-фото, или где-нибудь сесть порисовать

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Yuliya26

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

маленькое фото пользователя Senyor
маленькое фото пользователя 161616Oganes
маленькое фото пользователя Arman85
маленькое фото пользователя arisixq3
маленькое фото пользователя Nata56
маленькое фото пользователя Nicole
маленькое фото пользователя DinaKotik
маленькое фото пользователя sedq
маленькое фото пользователя Ibaileys
маленькое фото пользователя BLACK_STAR_KoT
маленькое фото пользователя Ivan.ivanov77
маленькое фото пользователя Le_Gi_On
маленькое фото пользователя Little_MeoW_MeoW
маленькое фото пользователя Mishel
маленькое фото пользователя VelVet95
маленькое фото пользователя agnI
маленькое фото пользователя Kirill24
маленькое фото пользователя SeregaMIHA
маленькое фото пользователя Kr_istin_a
маленькое фото пользователя Alex352
маленькое фото пользователя ingush_06
маленькое фото пользователя AlexWas
маленькое фото пользователя Sheps_366
маленькое фото пользователя Odin_Dva
маленькое фото пользователя Artyom6790
маленькое фото пользователя Alliy
маленькое фото пользователя bgh_u45.67
маленькое фото пользователя Ariana2010

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам