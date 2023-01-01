Ставрополь

Профиль пользователя Valkova

О себе Меня зовут Анастасия. Мне 30 лет. Проживаю в Ставрополе микрорайоне Перспективный. Домохозяйка. В поиске работы. Занимаюсь домашними делами,проверяю здоровье. Чтение книг, вышивка крестиком.

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