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Ставрополь
Ставрополь
Профиль пользователя Valkova
О себе
Меня зовут Анастасия. Мне 30 лет. Проживаю в Ставрополе микрорайоне Перспективный. Домохозяйка. В поиске работы. Занимаюсь домашними делами,проверяю здоровье. Чтение книг, вышивка крестиком.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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