Ставрополь
Профиль пользователя Valerochka

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О себе

Люблю гулять и кататься на роликах,играть в настольные игры и кушать 😂 ,ищу друзей !!☺️

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlenyLLlka
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

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