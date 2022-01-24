Ставрополь
Профиль пользователя Sareth
О себе
Пишу музыку и песни, скоро первый альбом :)
Не пью и не курю, могу поддержать разговор на любую тему
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 🏫 Учеба
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