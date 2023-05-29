Ставрополь
Профиль пользователя Olgatitova_top
О себе
Люблю когда тело подтянутой, поэтому хожу в зал
Люблю качественно и вкусно поесть
Нравится рок
Люблю свежий воздух
Не курю и не пью!
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
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