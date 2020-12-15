Ставрополь
Профиль пользователя natik_lu
О себе
Буду рада пообщаться на любые темы, встретиться/прогуляться~ ✨
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия
Участие в других событиях
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