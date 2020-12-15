Ставрополь
Профиль пользователя natik_lu

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О себе

Буду рада пообщаться на любые темы, встретиться/прогуляться~ ✨

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natasha19
Ставрополь → Другое

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

маленькое фото пользователя Kr_istin_a
Ставрополь → Другое

Даты можно редактировать. Я за всё:

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