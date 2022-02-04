Ставрополь
Профиль пользователя Natasha19
О себе
✅Люблю и изучаю психологию, было бы интересно пообщаться с начинающими психологами и вообще единомышленниками в этой сфере
✅Имею юридическое образование
✅Люблю заниматься спортом на свежем воздухе, бегать по утрам, возможно играть в бадминтон
✅Люблю горы и краткосрочные путешествия
✅Предпочитаю разнообразную музыку, от вечной классики до рэпа
✅Люблю триллеры и фильмы-катастрофы, иногда кажется что пересмотрела уже все
✅Люблю проводить время в уютных кофейнях
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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