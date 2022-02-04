✅Люблю и изучаю психологию, было бы интересно пообщаться с начинающими психологами и вообще единомышленниками в этой сфере ✅Имею юридическое образование ✅Люблю заниматься спортом на свежем воздухе, бегать по утрам, возможно играть в бадминтон ✅Люблю горы и краткосрочные путешествия ✅Предпочитаю разнообразную музыку, от вечной классики до рэпа ✅Люблю триллеры и фильмы-катастрофы, иногда кажется что пересмотрела уже все ✅Люблю проводить время в уютных кофейнях

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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