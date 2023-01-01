⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ставрополь

Ставрополь
Профиль пользователя nananight

фото пользователя nananight

О себе

Люблю гулять вечером, по городу или природе, по любой погоде (кроме дождя и слякоти), катаюсь на велосипеде, болтаю обо всем и ни о чём, немножечко пришибленная. Рисую иллюстрации и картины различного формата, больше нравятся абстрактные стили.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по городу в понедельник. Живу не далеко от космоса, кто рядом?

маленькое фото пользователя CherTolik
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ставрополь

маленькое фото пользователя Irena
маленькое фото пользователя Aliashabov
маленькое фото пользователя 12dctvgvujkl
маленькое фото пользователя Bolenko
маленькое фото пользователя Nicole
маленькое фото пользователя 89624097641
маленькое фото пользователя Kirill24
маленькое фото пользователя MarkR
маленькое фото пользователя Sayt
маленькое фото пользователя Natasha19
маленькое фото пользователя DXupypr
маленькое фото пользователя maruomom
маленькое фото пользователя Odin_Dva
маленькое фото пользователя Arkein
маленькое фото пользователя Giorgi09876
маленькое фото пользователя Anna2361
маленькое фото пользователя Valerochka
маленькое фото пользователя 4dpdkd83736hd
маленькое фото пользователя Alex352
маленькое фото пользователя 14Ayenm
маленькое фото пользователя Aszxc
маленькое фото пользователя Amina1_am
маленькое фото пользователя Ara31
маленькое фото пользователя SeregaMIHA
маленькое фото пользователя Anuto
маленькое фото пользователя Lunnnarrr
маленькое фото пользователя DinaKotik
маленькое фото пользователя Marina1983zzzz

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам