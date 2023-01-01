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Ставрополь
Ставрополь
Профиль пользователя nananight
О себе
Люблю гулять вечером, по городу или природе, по любой погоде (кроме дождя и слякоти), катаюсь на велосипеде, болтаю обо всем и ни о чём, немножечко пришибленная. Рисую иллюстрации и картины различного формата, больше нравятся абстрактные стили.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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