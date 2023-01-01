О себе

Люблю гулять вечером, по городу или природе, по любой погоде (кроме дождя и слякоти), катаюсь на велосипеде, болтаю обо всем и ни о чём, немножечко пришибленная. Рисую иллюстрации и картины различного формата, больше нравятся абстрактные стили.